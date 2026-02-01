03.Feb.2026









Hintergrundbericht: Transmeta Crusoe

Ein neuer Hintergrundbericht auf The Silicon Underground widmet sich der CPU Crusoe von Transmeta, einem ungewöhnlichen Prozessor der frühen 2000er, der mit seinem energieeffizienten Design gegen Intel antrat und später als IP-Lizenzmodell weiterbestand. In dem Artikel zeichnet David L. Farquhar nach, wie Transmeta mit der Crusoe-Architektur zunächst auf dem Markt für mobile und stromsparende Systeme punkten wollte, später aber am Wettbewerb scheiterte und 2009 von Novafora übernommen wurde.



Für Amiga-Fans ist die Geschichte auch interessant, weil die Crusoe-Architektur zeitweise als mögliche CPU-Basis für Amiga MCC gehandelt wurde - ein nie realisiertes Projekt aus der Zeit von Gateway 2000, das die Kombination klassischer Amiga-Philosophie mit moderner Prozessorleistung verbinden sollte. (nba)



