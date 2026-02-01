amiga-news ENGLISH VERSION
04.Feb.2026
Manfred Bergmann (ANF)


 AmigaBASIC-Compiler ACE: Aktualisierung nach über 27 Jahren
Über siebenundzwanzig Jahre, nachdem der ursprünglich von David Benn seit 1991 entwickelte AmigaBASIC-Compiler ACE unter der GPL veröffentlicht wurde, gibt es nun Updates. Manfred Bergmann schreibt hierzu:

Was ist ACE?

ACE ist ein AmigaBASIC-Compiler mit Erweiterungen für den Amiga. Er übersetzt AmigaBASIC-Quellcode in native Amiga-Programme, indem er Motorola-68000- (bzw. 68020-) Assembler-Code und schließlich ausführbare Programme erzeugt. Der Compiler wurde bis 1996 von David Benn entwickelt und 1998 unter der GPL-Lizenz veröffentlicht.

Nun, nach 28 Jahren, wurde die Entwicklung wiederaufgenommen - mit einem neuen Zuhause auf der Plattform GitHub unter dem Titellink. Das Herunterladen ist entweder dort oder über das Aminet möglich.

Wichtigste Neuerungen:

Version 2.7.1 (Februar 2026)
  • ELSEIF-Schlüsselwort: Block-IF-Anweisungen unterstützen nun ELSEIF für sauberere Mehrfachverzweigungen
  • LCASE$-Funktion: Neue String-Funktion zur Umwandlung in Kleinbuchstaben
Version 2.7 (Februar 2026)
  • Closures und Funktionszeiger: Unterstützung für First-Class-Funktionsreferenzen mit @-Operator, BIND und INVOKE
  • CALLBACK SUB: SUBs können nun als AmigaOS Hook-Callbacks verwendet werden
  • MUI-Submodul: Vollständige Unterstützung fürs Magic User Interface (MUI) zur Erstellung moderner Amiga-GUIs
  • Gefüllte Kreise/Ellipsen: CIRCLE-Befehl unterstützt nun das F-Flag für gefüllte Formen
  • 68020 als Standard: Der Compiler erzeugt nun standardmäßig nativen 68020-Code
Version 2.6 (Januar 2026)
  • GadTools-Integration: Volle Unterstützung für GadTools-Gadgets mit modernem Amiga-Look
  • ASSERT-Anweisung: Runtime-Assertions für defensive Programmierung
  • Native 68020-Codegenerierung: Direkte 68020-Befehle für Multiplikation und Division
Version 2.5 (Januar 2026)
  • AGA-Bildschirm-Unterstützung: Volle Unterstützung des AGA-Chipsatzes mit bis zu 256 Farben
  • Neue Toolchain: vasm/vlink ersetzt den alten Assembler/Linker
Wichtige Fehlerbereinigungen
  • DATA-Anweisungen mit Fließkommazahlen werden nun korrekt ins FFP-Format konvertiert
  • LIBRARY CLOSE schließt nun geöffnete Amiga-Libraries korrekt
  • Fehler bei EXTERNAL-Modulen und dem A4-Register behoben (verursachte Abstürze)
  • FFP/vbcc-Fließkomma-Kompatibilität in der Runtime-Bibliothek repariert
Download: ace-basic.lha (4 MB) (snx)

[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 3 - 04. Feb. 2026, 18:28]
