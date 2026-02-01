AmigaBASIC-Compiler ACE: Aktualisierung nach über 27 Jahren

Über siebenundzwanzig Jahre, nachdem der ursprünglich von David Benn seit 1991 entwickelte AmigaBASIC-Compiler ACE unter der GPL veröffentlicht wurde, gibt es nun Updates. Manfred Bergmann schreibt hierzu:



Was ist ACE?



ACE ist ein AmigaBASIC-Compiler mit Erweiterungen für den Amiga. Er übersetzt AmigaBASIC-Quellcode in native Amiga-Programme, indem er Motorola-68000- (bzw. 68020-) Assembler-Code und schließlich ausführbare Programme erzeugt. Der Compiler wurde bis 1996 von David Benn entwickelt und 1998 unter der GPL-Lizenz veröffentlicht.



Nun, nach 28 Jahren, wurde die Entwicklung wiederaufgenommen - mit einem neuen Zuhause auf der Plattform GitHub unter dem Titellink. Das Herunterladen ist entweder dort oder über das Aminet möglich.



Wichtigste Neuerungen:



Version 2.7.1 (Februar 2026) ELSEIF-Schlüsselwort: Block-IF-Anweisungen unterstützen nun ELSEIF für sauberere Mehrfachverzweigungen

LCASE$-Funktion: Neue String-Funktion zur Umwandlung in Kleinbuchstaben Version 2.7 (Februar 2026) Closures und Funktionszeiger: Unterstützung für First-Class-Funktionsreferenzen mit @-Operator, BIND und INVOKE

CALLBACK SUB: SUBs können nun als AmigaOS Hook-Callbacks verwendet werden

MUI-Submodul: Vollständige Unterstützung fürs Magic User Interface (MUI) zur Erstellung moderner Amiga-GUIs

Gefüllte Kreise/Ellipsen: CIRCLE-Befehl unterstützt nun das F-Flag für gefüllte Formen

68020 als Standard: Der Compiler erzeugt nun standardmäßig nativen 68020-Code Version 2.6 (Januar 2026) GadTools-Integration: Volle Unterstützung für GadTools-Gadgets mit modernem Amiga-Look

ASSERT-Anweisung: Runtime-Assertions für defensive Programmierung

Native 68020-Codegenerierung: Direkte 68020-Befehle für Multiplikation und Division Version 2.5 (Januar 2026) AGA-Bildschirm-Unterstützung: Volle Unterstützung des AGA-Chipsatzes mit bis zu 256 Farben

Neue Toolchain: vasm/vlink ersetzt den alten Assembler/Linker Wichtige Fehlerbereinigungen DATA-Anweisungen mit Fließkommazahlen werden nun korrekt ins FFP-Format konvertiert

LIBRARY CLOSE schließt nun geöffnete Amiga-Libraries korrekt

Fehler bei EXTERNAL-Modulen und dem A4-Register behoben (verursachte Abstürze)

FFP/vbcc-Fließkomma-Kompatibilität in der Runtime-Bibliothek repariert Download: ace-basic.lha (4 MB) (snx)



[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 3 - 04. Feb. 2026, 18:28]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

