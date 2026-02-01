amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

04.Feb.2026



 USB-Adapter: Firmware 0.16 für Ryś MKII / Nutzerbericht zum QuickShot II
Mit dem Adapter Ryś MKII lassen sich USB-Eingabegeräte über den Maus- bzw. Joystick-Anschluss mit dem Amiga verbinden. Mit der Version 0.16 wird nun auch der QuickShot-II-Joystick unterstützt. Passend dazu hat Marcin Kamiński zu letzterem einen polnischen Nutzerbericht verfasst. (snx)

[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
.
.