|04.Feb.2026
Heise (Webseite)
| Video: Linus Åkesson spielt Boléro mit Amiga, C64 und NES
Sein jüngstes Werk hat Linus Åkesson ein halbes Jahr gekostet: Maurice Ravels "Boléro", eingespielt u.a. mit einem Amiga 600 und basierend auf fast zehn Stunden Videomaterial, das zu dem vierzehneinhalbminütigen Stück komponiert wurde. Auf Heise.de findet sich eine ausführliche Würdigung. (snx)
[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
