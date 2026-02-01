|ENGLISH VERSION
|04.Feb.2026
| Denkspiel: Facemash
Bei Facemash sind Sie ein fröhlicher Smiley, der in einem Raster aus 64 Feldern versucht, wütende Smileys zu entfernen. Bei jedem Zug werden alle wütenden Smileys gleichzeitig verschoben, sodass man mehrere Schritte im Voraus planen muss.
Vorausgesetzt wird Kickstart 1.3. (snx)
[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
