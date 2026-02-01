|04.Feb.2026
| Buchfinanzierung: Bootblock Rebels - The Hidden Stars of the Amiga Underground
Unter dem Titellink sammelt Steen Jessen Geld, um ein Buch über die Cracker-Szene des Amiga sowie die erweiterte Untergrundkultur mit Mailboxen, Intros, Scrolltexten und den Menschen hinter den Pseudonymen, ihren Freunden und Rivalen, zu veröffentlichen.
"Bootblock Rebels - The Hidden Stars of the Amiga Underground" soll dabei auf Geschichten aus erster Hand und Originalquellen basieren und über 200 Seiten umfassen. Das Manuskript sei zu 70 % fertiggestellt, Ziel der Schwarmfinanzierung via Kickstarter sind 22.000 Euro. (snx)
[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
