amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Feb.2026



 Buchfinanzierung: Bootblock Rebels - The Hidden Stars of the Amiga Underground
Unter dem Titellink sammelt Steen Jessen Geld, um ein Buch über die Cracker-Szene des Amiga sowie die erweiterte Untergrundkultur mit Mailboxen, Intros, Scrolltexten und den Menschen hinter den Pseudonymen, ihren Freunden und Rivalen, zu veröffentlichen.

"Bootblock Rebels - The Hidden Stars of the Amiga Underground" soll dabei auf Geschichten aus erster Hand und Originalquellen basieren und über 200 Seiten umfassen. Das Manuskript sei zu 70 % fertiggestellt, Ziel der Schwarmfinanzierung via Kickstarter sind 22.000 Euro. (snx)

[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.