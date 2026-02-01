|ENGLISH VERSION
|
|04.Feb.2026
| Blog: Scala Multimedia on the Commodore Amiga
In einem sehr langen Blog-Eintrag (prognostizierte Lesezeit: 31 Minuten) würdigt Christopher Drum das Multimedia-Programm Scala. (snx)
[Meldung: 04. Feb. 2026, 17:38] [Kommentare: 0]
