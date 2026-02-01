amiga-news ENGLISH VERSION
05.Feb.2026



 Nicht spielbare "Tech Demo": Micro Karting
"Micro Karting" (Video) ist ein komplett in Assembler geschriebener Versuch, ein 3D-Kart-Racing-Spiel auf einem nackten A1200 umzusetzen. Die jetzt veröffentlichte, noch nicht spielbare "Tech Demo" soll zeigen wie flüssig ein solches Spiel auf AGA umsetzbar ist. (cg)

[Meldung: 05. Feb. 2026, 23:50] [Kommentare: 0]
