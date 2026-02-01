|ENGLISH VERSION
|05.Feb.2026
| Systemweite Mausgesten: MouseMojo
MouseMojo ist ein Commodity, das systemweite Mausgesten ermöglicht: Wird der Mauszeiger bei gedrückter rechter Maustaste eine konfigurierbare Anzahl von Pixeln in eine der vier Richtungen bewegt, wird eines von vier vom Nutzer festgelegten Programmen gestartet. Das Tool benötigt AmigaOS 2.04. (cg)
[Meldung: 05. Feb. 2026, 23:55] [Kommentare: 0]
