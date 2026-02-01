|06.Feb.2026
| Video: Amiga-Erinnerungen - Shadow of the Beast
In einer neuer Serie schaut sich Martin Piper Spiele an, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind. In der ersten Folge geht es um Shadow of the Beast, das 1989 von Psygnosis veröffentlicht und von Reflections entwickelt wurde. Er untersucht dabei, wie es zwei Spielfelder, Hardware-Sprites, Blitter-Objekte und Bildlauf verwendet. Dazu verwendet er das von Alexander Gruße entwickelte und bei uns vorgestellte Tool Coppenheimer. (dr)
[Meldung: 06. Feb. 2026, 10:02] [Kommentare: 0]
