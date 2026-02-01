|06.Feb.2026
| Vorschau-Video: Shoot 'em Up "Wings of Fear II"
Roar 'Roartj' Tjørhom hat die Arbeiten am Nachfolger seines Shoot' em Ups "Wings of Fear" begonnen, das ebenso wieder für AGA-Amigas verfügbar sein soll. Geplant ist eine Veröffetlichung zum Ende des Jahres. Im Video zeigt er den nahezu fertiggstellten ersten Level. Wie im ersten Teil wird auch für "Wings of Fear II" die Scorpion Engine verwendet. (dr)
[Meldung: 06. Feb. 2026, 10:54] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]