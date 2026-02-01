amiga-news ENGLISH VERSION
06.Feb.2026



 Shoot'em Up: "Rex and the Galactic Plague" 1.1
Rex and the Galactic Plague" (Video) ist ein vertikal scrollender Shooter, der mit Hilfe der Scorpion Engine entwickelt wird (amiga-news.de berichtete). Version 1.1 bietet folgende Änderungen:
  • Korrekturen für bestimmte Verhaltensweisen von Gegnern (insbesondere Soldaten, die nach dem Schießen an Ort und Stelle stehen bleiben konnten)
  • Anpassungen der Z-Ebene, um zu verhindern, dass Sprites verschwinden, wenn sie nicht verschwinden sollten
  • Eine kleine Änderung am Verhalten der Smart Bomb
  • Verschiedene kleinere Fehlerbehebungen
(dr)

[Meldung: 06. Feb. 2026, 21:13] [Kommentare: 0]
