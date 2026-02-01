|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|08.Feb.2026
| Spiel: Vorabversion von Double Baboon Ninja
Double Baboon Ninja ist ein Plattformspiel mit zunächst nur einem Level - und einem unbesiegbaren Endgegner... Vorausgesetzt wird ein AGA-Rechner mit Speichererweiterung. (snx)
[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:20] [Kommentare: 1 - 08. Feb. 2026, 08:47]
|
