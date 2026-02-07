|ENGLISH VERSION
|08.Feb.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
VintageSongPlayer_2.70... Audio/Players A different, funny and ... SDL_2.32.10_Libraries.lha Dependencies/Library/SDL All Libraries SDL : SDL... less-691.lha Development/GeekGadgets A paginator similar to ... SDK-Explorer_1.1.lha Development/Tools A tool to explore the M... SuperTux_0.7.0_beta2.lha Games/Platform SuperTux is an open-sou... Shockolate_0.7.8.lha Games/Shoot3D Shockolate port (System...(snx)
