amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
08.Feb.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
vintagesongplayer.lha        aud/pla 3Mb   A JukeBox multiformat player
libsdl2.x86_64-aros-v11.zip  dev/lib 16Mb  Simple DirectMedia Layer 2
filesysbox.i386-aros.lha     lib/mis 56kb  A FUSE compatible file system layer
filesysbox.x86_64-aros-v1... lib/mis 64kb  A FUSE compatible file system layer
(snx)

[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:20] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.