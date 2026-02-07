|08.Feb.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
vintagesongplayer.lha aud/pla 3Mb A JukeBox multiformat player
libsdl2.x86_64-aros-v11.zip dev/lib 16Mb Simple DirectMedia Layer 2
filesysbox.i386-aros.lha lib/mis 56kb A FUSE compatible file system layer
filesysbox.x86_64-aros-v1... lib/mis 64kb A FUSE compatible file system layer
(snx)
[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:20] [Kommentare: 0]
