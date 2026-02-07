|ENGLISH VERSION
|08.Feb.2026
| Aminet-Uploads bis 07.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 07.02.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Calendrino.lha biz/misc 4K OS3 Calendar with Infos abo... ace-basic.lha dev/basic 3.5M OS3 AmigaBasic Compiler Enh... CubicIDE-ACE.lha dev/basic 48K GEN CubicIDE ACE Plugin REST_API_Handler.lha dev/c 26K OS3 REST API Handler gcc-6.5.0b-x86_64-linux.bz2 dev/cross 958M OTH GCC 6.5.0b AmigaOS m68k... evo.lha dev/e 702K OS3 E-VO: Amiga E Evolution EM81_Simulator.zip dev/gg 214K GEN EM81_Simulator of Magic... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.4M OS3 Game Creator with AGA s... fat95.v3.19.lha disk/misc 198K OS3 Win95/98 compatible fil... Radeon.lha driver/vid 14K OS3 Radeon P96 driver RageXL.lha driver/vid 12K OS3 RageXL P96 driver Voodoo.lha driver/vid 25K OS3 Voodoo P96 driver ScummVM_AGA_060.lha game/misc 56M OS3 Amiga port of ScummVM 2... ScummVM_RTG_060.lha game/misc 64M OS3 Amiga port of ScummVM 2... G-WARS.lha game/shoot 14M OS3 Geometry Wars inspired ... OpenDUNE_RTG.lha game/strat 776K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... PolyNova3D.lha gfx/3d 715K OS3 Amiga port of PolyNova3... Mega-ATcad.lha gfx/edit 883K OS3 2D-CAD-Program WhatIFF4.18.lha mags/misc 20M GEN What IFF? #4.18-Decembe... WhatIFF4.18Lite.lha mags/misc 86K GEN What IFF? #4.18-Decembe... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiVms.lha misc/emu 4.0M OS3 Simulates OpenVMS comma... 1stTrans.lha mods/pro 248K GEN 1st Transition. PT Modu... fragile-freight.lha mods/pro 221K GEN Fragile Freight. PT Mod... EM81_Simulator_screen.png pix/misc 969K GEN EM81_Simulator Screensh... WinUAE_Mounter_33.lha util/batch 324K OS3 Mount CD + floppy disk ... abc-shell.lha util/shell 182K OS4 Amiga Bourne Compatible...(snx)
[Meldung: 08. Feb. 2026, 07:20] [Kommentare: 0]
