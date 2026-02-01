amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
09.Feb.2026



 Apollo-Team: Dritte Charge des A6000 im Verkauf
Pressemitteilung (Übersetzung): Das Warten hat ein Ende! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die dritte Charge des Apollo A6000 (amiga-news.de berichtete) nun offiziell vorbestellt werden kann.

Egal, ob Sie Ihr System aufrüsten oder zum ersten Mal in die schnellste Amiga-kompatible Erfahrung eintauchen möchten, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich Ihre Hardware zu sichern. Bestellen Sie Ihr Exemplar direkt über den offiziellen Shop-Link.

Warum der A6000?
  • Unübertroffene Geschwindigkeit: angetrieben von der neuesten Vampire-Technologie.
  • Moderne Konnektivität: nahtlose Integration von klassischer Seele und moderner Leistung.
  • Limitierte Auflage: Serienbestellungen helfen uns bei der Produktionssteuerung, also warten Sie nicht zu lange, um sich Ihr Exemplar zu sichern!
Vielen Dank, dass Sie Teil der Apollo-Familie sind! (dr)

[Meldung: 09. Feb. 2026, 06:11] [Kommentare: 2 - 09. Feb. 2026, 08:24]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.