|09.Feb.2026
| Video: Verbesserter Internetzugang über BlueSCSI
Ende Januar berichteten wir über die neue Version 1.4 von Robert Smiths "DaynaPORT"-Treiber, der die in den SD-basierten SCSI-"Laufwerken" ZuluSCSI und BlueSCSI vorhandene WLAN-Emulation nutzt, um jeden Amiga mit SCSI-Host ans Netzwerk anzuschließen. In seinem dazu veröffentlichten Video erläutert er die Änderungen und gibt Hinweise. (dr)
[Meldung: 09. Feb. 2026, 10:34] [Kommentare: 0]
