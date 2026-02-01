|ENGLISH VERSION
|
|10.Feb.2026
| Linux: Kernel 6.19.0 für X1000/e5500
Parallel zur Veröffentlichung des Linux-Kernels 6.19.0 hat Christian 'xeno74' Zigotzky diesen für den AmigaOne X1000 und e5500-Maschinen (X5000/20, X5000/40, Mirari und QEMU VMs) final kompiliert. (nba)
[Meldung: 10. Feb. 2026, 09:36] [Kommentare: 1 - 10. Feb. 2026, 14:56]
