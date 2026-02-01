|10.Feb.2026
Manfred Bergmann (ANF)
| AmigaBASIC-Compiler ACE: Aktualisierung auf Version 2.8.0
In der vergangenen Woche wurde der AmigaBASIC-Compiler ACE nach über 27 Jahren in einer neuen Version veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Jetzt hat Entwickler Manfred Bergmann bereits ein Update hinterhergeschoben.
Neue Features
Änderungen
- INVOKABLE-Schlüsselwort: Neuer SUB-Modifikator für Closures als Callbacks, aufrufbar über Funktionszeiger mit automatischer CLSR-Erkennung zur Laufzeit.
- YAP-Präprozessor: Vereinfachte Kompilierungspipeline durch einen neuen Präprozessor (in ACE entwickelt) als Ersatz für das alte APP/CAPP. Er macht das Tool 'RemoveLines' unnötig und unterstützt #define/#undef, bedingte Kompilierung (#ifdef/#ifndef), verschachtelte #include (bis 8 Ebenen) und CLI-Optionen (-D/-U/-I).
- List-Submodul: Lisp-artige verkettete Listen mit typisierten Cons-Zellen (INTEGER, SINGLE, STRING, ADDRESS). Unterstützt Higher-Order-Funktionen (LMap, LFilter, LReduce, LForEach) mittels Closures. Über 190 Assertions in der Testsuite.
- REM #using-Direktive: Quelldateien können Objekt-Abhängigkeiten deklarieren, die automatisch vom bas-Skript gelinkt werden.
- Installer: AmigaDOS-Installationsskript
Fehlerbehebungen
- Separate 68000-Laufzeitbibliotheken neben den Standard-68020-Builds.
- Alter APP-Präprozessor entfernt; ACPP und NAP als veraltet markiert.
- CubicIDE ACE-Plugin wurde mit ins Packet aufgenommen (inklusive AmigaDOS Insallationskript).
Compiler-Interna
- Assembler-Label-Suffixe: Typzeichen (%, &, !, #, $) werden jetzt in vasm-kompatible Suffixe umgewandelt.
- INVOKE funktioniert nun korrekt im Anweisungskontext (nicht nur in Ausdrücken).
Tests
- Umfangreiches Refactoring: Neues codegen.c-Modul, Aufspaltung großer Funktionen in fokussierte Handler, Extraktion von invoke.c. Insgesamt ca. 1500 Zeilen doppelten Codes entfernt.
ACE ist von der GitHub-Seite des Entwicklers herunterladbar und ist auch im Aminet erhältlich. (nba)
- 60 neue Testfälle in 10 Kategorien, Rekursionstestsuite (7 Tests), YAP-Testsuite (11 Tests).
[Meldung: 10. Feb. 2026, 09:44] [Kommentare: 1 - 10. Feb. 2026, 13:45]
