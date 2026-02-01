|ENGLISH VERSION
|11.Feb.2026
MorphZone (Forum)
| MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.49
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 1.49 seines E-Mail-Programms Iris für MorphOS veröffentlicht. Neben Fehlerbereinigungen ist es nun möglich, Bilder direkt aus der Zwischenablage in die E-Mail hineinzukopieren.
Changes:
[Meldung: 11. Feb. 2026, 23:04] [Kommentare: 0]
