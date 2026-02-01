amiga-news ENGLISH VERSION
12.Feb.2026



 Podcast: Ewig gestern im Gespräch mit Hans Ippisch (Amiga Games)
Der Ewig-gestern-Podcast bietet mit seiner 161. Folge "Drei Leben für Games" ein Gespräch mit dem ehemaligen Amiga-Games-Chefredakteur Hans Ippisch über sein autobiographisches Buch, das seinen Weg in der Computer- und Videospielbranche nacherzählt. (snx)

[Meldung: 12. Feb. 2026, 12:59] [Kommentare: 0]
