|12.Feb.2026
| Podcast: Ewig gestern im Gespräch mit Hans Ippisch (Amiga Games)
Der Ewig-gestern-Podcast bietet mit seiner 161. Folge "Drei Leben für Games" ein Gespräch mit dem ehemaligen Amiga-Games-Chefredakteur Hans Ippisch über sein autobiographisches Buch, das seinen Weg in der Computer- und Videospielbranche nacherzählt. (snx)
[Meldung: 12. Feb. 2026, 12:59] [Kommentare: 0]
