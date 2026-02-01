|ENGLISH VERSION
|12.Feb.2026
| Emu68 1.1 Alpha 1 und XHCI-USB-Treiber für PiStorm mit Raspberry Pi 4B
Noch im Alphastadium sind zwei Veröffentlichungen für PiStorm-Besitzer: Michal Schulz hat ein Update seiner Motorola-68000-Emulation Emu68 für die ARM-Architektur veröffentlicht. Die Version 1.1 soll die generelle sowie die Boot-Geschwindigkeit erhöhen, den JIT besser nutzen und Fehler bereinigen. Ausführliche Anmerkungen dazu finden sich in den Versionshinweisen zur Vorabversion.
Trotz der Alpha-Bezeichnung laufe diese Version ziemlich stabil, so der Autor. Jeder sei daher eingeladen, sie zu testen und ggf. Probleme zu melden.
Zum anderen ist ein XHCI-USB-Treiber für PiStorm-Karten mit einem Raspberry Pi 4B in Arbeit. Hier indes weist dessen Entwickler 'rondoval' ausdrücklich darauf hin, dass es infolge des unfertigen Zustands sicherlich zu Datenverlusten kommt. (snx)
[Meldung: 12. Feb. 2026, 13:00] [Kommentare: 0]
