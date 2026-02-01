amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

12.Feb.2026



 Programmiersprache: AmiBlitz 3.11.1
Sven 'honitos' Dröge stellt Version 3.11.1 des BlitzBasic-Nachfolgers "AmiBlitz" zur Verfügung. Neben vielen Fehlerbereinigungen wurde die Möglichkeit ergänzt, den verwendeten Maus-Anschluss anzugeben und so z.B. zwei Mauszeiger zu nutzen. Ein Programmierbeispiel stellt dies dar; weitere ergänzte Beispiele beziehen sich auf MUI.

Eine ausführliche Liste der Neuerungen ist unter dem Titellink zu finden. (snx)

[Meldung: 12. Feb. 2026, 13:00]
.
.