|12.Feb.2026
| Programmiersprache: AmiBlitz 3.11.1
Sven 'honitos' Dröge stellt Version 3.11.1 des BlitzBasic-Nachfolgers "AmiBlitz" zur Verfügung. Neben vielen Fehlerbereinigungen wurde die Möglichkeit ergänzt, den verwendeten Maus-Anschluss anzugeben und so z.B. zwei Mauszeiger zu nutzen. Ein Programmierbeispiel stellt dies dar; weitere ergänzte Beispiele beziehen sich auf MUI.
Eine ausführliche Liste der Neuerungen ist unter dem Titellink zu finden. (snx)
[Meldung: 12. Feb. 2026, 13:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]