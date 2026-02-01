amiga-news ENGLISH VERSION
12.Feb.2026
Manfred Bergmann (ANF)


 AmigaBASIC-Compiler ACE: Blogeintrag zu den Neuerungen
Nach über 27 Jahren wurde die Entwicklung des AmigaBASIC-Compilers ACE wiederaufgenommen. In seinem Blogeintrag unter dem Titellink erläutert Manfred Bergmann die Neuerungen. (snx)

[Meldung: 12. Feb. 2026, 13:00] [Kommentare: 0]
