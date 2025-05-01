amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

12.Feb.2026



 Point'n'Click-Adventure: The Reckoning
Nach The Angel of Death und Lefty's - Stirred, not solved stellt "Quantum Code Monk" mit The Reckoning den abschließenden dritten Teil seiner Adventure-Trilogie vor. Das erneut mit SCALA implementierte klassische Point'n'Click-Adventure spielt wie die Vorgänger im Universum von Sierra's "Police Quest"-Reihe - dieses mal wird wieder der Polizist Sonny Bonds gesteuert, der mit einem neuen Partner zurechtkommen muss. (cg)

[Meldung: 12. Feb. 2026, 23:18]
.
.