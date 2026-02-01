13.Feb.2026









Game Construction Kit: Scorpion Engine 2025.0

Die "Scorpion Engine" von Erik 'earok' Hogan soll die Entwicklung von Spielen ermöglichen, wobei die Engine selbst nicht quelloffen ist, alle beigefügten Demos und Demospiele dagegen durchaus. Der Editor selbst läuft unter Windows. Grafiken werden als PNG-Dateien importiert, für das Erstellen von Levels wird der Editor Tiled eingesetzt. Für Sounds, Musik und Animationen werden Amiga-Formate (mod, 8svx, anim5) genutzt. Bereits vor einem Monat erschien die Version 2025.0 mit zahlreichen Neuerungen und Aktualisierungen:



AMIGA Automatic caching of data to reduce reload times.

WHDLoad slaves are compiled so that you can control memory allocation and copyright information.

Ghost rendering mode for blitting to a single bitplane.

Horizon slice option for single color, full screen sprite parallax.

Support for Octodapter.

Fire Button 3 support (non CD32 pad). UNIVERSAL Ability to edit the new Codeblocks 2 format in any text editor.

Ability to set custom wall collision code.

Ability to change a player's acceleration at real time.

Support for brackets in Codeblocks expressions.

Camera and Sprite shake variables.

Real Time Scaling native on NeoGeo and simulated on other platforms.

CPU Path movement can move in all directions rather than simply cardinal ones.

"Fast Sloppy" and "Simple Wall" collision options that improves performance on collision detection at the cost of accuracy.

WIP Github documentation wiki - https://github.com/earok/scorpion-editor-demos/wiki.

Many bug fixes and minor feature enhancements.

Retro Animator utility is now open source.

Improvements for lookup tables, including the ability to use them as a keypair dictionary. PERFORMANCE



Scorpion Engine nutzt ein Benchmark-Spiel, das zwar keine wissenschaftliche Messung ist, aber einen guten Eindruck davon gibt, wie sich die Leistung auf jeder Plattform verbessert hat: A500: 1%

A1200: 4%

A1200+Fast: 14% (dr)



[Meldung: 13. Feb. 2026, 21:19] [Kommentare: 0]

