amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
13.Feb.2026
EntwicklerX (ANF)


 AmigaOS 4: Space Shooter "Super Star Blast" 1.11
Ende 2024 hatten EntwicklerX Super Star Blast für AmigaOS 4 veröffentlicht (amiga-news.de berichtete). Das jetzt veröffentlichte Update beinhaltet neben Fehlerbehebungen auch eine Verbesserung der Performance, wenn viele Gegner auf dem Bildschirm sind.

Features
  • Performance-Verbesserung bei vielen Gegnern
  • Spiel pausieren mit der Pause-Taste auf der Tastatur (ohne Pause-Menü, z.B. zum Erstellen von Screenshots)
  • Hauptmenü ist jetzt auch bei höheren Auflösungen und anderen Bildschirmverhältnissen als 16:9 ausgefüllt
  • Allgemeine Verbesserungen und Optimierungen
Das Update ist kostenlos über AmiUpdate verfügbar.

Die Vollversion von Super Star Blast ist neben itch.io auch im AmiStore und bei Alinea Computer erhältlich.

EntwicklerX bedanken sich bei den Nutzern für die Unterstützung. (dr)

[Meldung: 13. Feb. 2026, 21:26] [Kommentare: 1 - 13. Feb. 2026, 21:31]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.