| 3D-Strategiespiel: Sound-Engine-Update der Demoversion von Axion
Axion von VirtualAssets ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel für den Amiga, das sich noch in einem frühen Etnwicklungsstadium befindet. Die aktuelle Demoversion bietet laut Entwickler Sound über AHI in Form von Hintergrundmusik von der Festplatte und gepufferte Samples. Der Sound im Spiel ist das Werk von Szymon Szuchaja. (dr)
