|14.Feb.2026
| Taktik-Shooter: Project Horizon
'Project Horizon' (Video) von "Electric Black Sheep" (u.a. Revenge of the Grinch, Amos Anim Player) ist ein Taktik-Shooter im Stil von Chaos Engine oder Alien Breed. Der mit Amos entwickelte Titel setzt 2 Megabyte Chip-RAM voraus, die über 100 MB große HD-Version kommt mit Musik-Untermalung und verfügt über Minutenlange Intro- und Endsequenzen während die von Diskette spielbare Ausgabe lediglich Soundeffekte mitbringt.
Das kostenlos oder für einen vom Nutzer selbst festzulegenden Preis erhältliche Archiv enthält neben dem Spiel und allen Assets in Amiga-typischen Formaten wie IFF und ABK auch den kompletten AMOS-Quelltext des Spiels. Der angekündigte Karten-Editor scheint dagegen noch nicht verfügbar zu sein. (cg)
[Meldung: 14. Feb. 2026, 23:02] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]