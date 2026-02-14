amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
15.Feb.2026



 OS4Depot-Uploads bis 14.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 14.02.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
rave.lha                 aud/edi 2Mb   4.1 An editor for mono/stereo audio ...
libsdl3_mixer.lha        dev/lib 5Mb   4.1 Mixer library for Simple DirectM...
libxmp.lha               dev/lib 3Mb   4.1 Extended module player library
autodocviewer.lha        dev/uti 144kb 4.1 AutoDoc viewer for OS4
iconecta.lha             net/mis 3Mb   4.0 A little and easy program to tes...
yt.lha                   vid/mis 940kb 4.1 YouTube URL Extractor script
videovortex.lha          vid/pla 4Mb   4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)

[Meldung: 15. Feb. 2026, 07:28] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.