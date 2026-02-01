|16.Feb.2026
Steffest (E-Mail)
| Webbasierter Bildeditor: DPaint.js 0.2.0
"DPaint.js" von 'Steffest' ist ein webbasierter Bildeditor mit dem Schwerpunkt auf Amiga-Dateiformaten, der stark vom Klassiker DPaint inspiriert ist. Er kann alle Arten von Amiga-Icons und IFF-Bilder lesen und schreiben (amiga-news.de berichtete). Wie uns der Autor berichtet, sind in die neue Version 0.2.0 zwei Jahre Arbeit mit Fehlerbehebungen und Optimierungen eingeflossen. Neue Amiga-spezifische Funktionen:
Darüberhinaus gibt es noch weitere, allgemeine Änderungen. DPaint.js ist außerdem auf eine neue Domain umgezogen. (dr)
- Lesen und Schreiben von IFF-ANIM-Dateien (und auch GIF-Dateien, sodass damit animierte GIFs in ANIM konvertiert werden können und umgekehrt)
- Lesen und Schreiben von HAM-Bildern (HAM6, HAM8 und SHAM, danke Rob Coenen!)
- 12-Bit-Farbtiefe für OCS-Amiga
- Besserer Farbzyklus beim IFF-Export
[Meldung: 16. Feb. 2026, 20:32]
