amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
16.Feb.2026
Steffest (E-Mail)


 Webbasierter Bildeditor: DPaint.js 0.2.0
"DPaint.js" von 'Steffest' ist ein webbasierter Bildeditor mit dem Schwerpunkt auf Amiga-Dateiformaten, der stark vom Klassiker DPaint inspiriert ist. Er kann alle Arten von Amiga-Icons und IFF-Bilder lesen und schreiben (amiga-news.de berichtete). Wie uns der Autor berichtet, sind in die neue Version 0.2.0 zwei Jahre Arbeit mit Fehlerbehebungen und Optimierungen eingeflossen. Neue Amiga-spezifische Funktionen:
  • Lesen und Schreiben von IFF-ANIM-Dateien (und auch GIF-Dateien, sodass damit animierte GIFs in ANIM konvertiert werden können und umgekehrt)
  • Lesen und Schreiben von HAM-Bildern (HAM6, HAM8 und SHAM, danke Rob Coenen!)
  • 12-Bit-Farbtiefe für OCS-Amiga
  • Besserer Farbzyklus beim IFF-Export
Darüberhinaus gibt es noch weitere, allgemeine Änderungen. DPaint.js ist außerdem auf eine neue Domain umgezogen. (dr)

[Meldung: 16. Feb. 2026, 20:32] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.