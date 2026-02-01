amiga-news ENGLISH VERSION
16.Feb.2026



 Amiga-Emulator für macOS: vAmiga 4.4b6
Dirk Hoffmann hat Version 4.4b6 seines Amiga-Emulators "vAmiga" für macOS veröffentlicht. Seit der letzten Beta-Version hat der Autor RetroVault implementiert, das macFUSE zum Mounten von Retro-Disk-Images verwendet. Um Code-Duplikate zu vermeiden, wurden wesentliche Teile von vAmiga umgestaltet und modularisiert. Darüber hinaus wurden mehrere Probleme behoben. (dr)

[Meldung: 16. Feb. 2026, 20:37] [Kommentare: 0]
