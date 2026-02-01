16.Feb.2026









Denkspiel: Pjusk 1.1

Bei Pjusk gilt es, sich den Weg durch ein Labyrinth zu erschließen, indem Gegner in sorgfältig bedachter Reihenfolge angegangen werden, um Türen zu öffnen und Hilfsmittel einzusammeln amiga-news.de berichtete). Wurde die initiale Version mit der Scorpion Engine erstellt, handelt es sich bei der Version 1.1 um eine komplette Neuprogrammierung mit AmiBlitz3. Davon abgesehen unterscheiden sich die Versionen nicht wesentlich, folgende Änderungen hat der Autor dennoch eingearbeitet: Tastatursteuerung hinzugefügt.

Deutliche Leistungssteigerung in dicht besiedelten Levels.

Die Originalversion hatte einen Fehler, der manchmal dazu führte, dass das Spiel nicht registrierte, dass der Spieler den Levelausgang erreicht hatte.

Ingame-Menü (Joybutton/Enter) zum Neustarten des Levels und zum Verlassen des Hauptmenüs hinzugefügt. (dr)



[Meldung: 16. Feb. 2026, 20:53] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

