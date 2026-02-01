|16.Feb.2026
| AmigaOS 4: Video Vortex 1.2 - GUI zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos
Video Vortex ist eine grafische Benutzeroberfläche für YT.rexx zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos. YT.rexx - die neue Version 3.8 muss manuell in eine vorhandene Video-Vortex-Installation kopiert werden - ist ein Skript, das direkte Video- und Audio-Links von YouTube-URLs bereitstellt. Video Vortex wiederum erspart es dem Nutzer, unhandlich und mühsam diverse Konfigurationsdateien zu editieren und bietet eine übersichtliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, die mit Hollywood und dem MUIRoyale-Plugin geschrieben wurde (amiga-news.de berichtete).
In der neuen Version 1.2 wurde FFplay - Teil von FFmpeg 8.0 - zu den Playern hinzufügt, ebenso Dualplay im Menü. (dr)
