17.Feb.2026









Arcade-Shooter: Echodrome 0.7

Als psychedelisches Asteroids könnte man wohl das gerade in Entwicklung befindliche Spiel Echodrome bezeichnen. Der farbenfrohe Arena-Shooter von PixelPlop Games entstand im Rahmen der AmiGameJam 2025 unter dem Motto "Return of the Arcade" und setzt auf schnelle, klassische Arcade-Action.



In den einzelnen Arenen gilt es, Gegnerwellen zu besiegen, Minen auszuweichen und Bosse auszuschalten, um weiterzukommen. Der Titel ist noch in Entwicklung und soll in den kommenden Wochen weiter aktualisiert werden. Voraussetzung ist ein Amiga mit mindestens OCS-Chipsatz sowie 1 MB RAM. (nba)



[Meldung: 17. Feb. 2026, 14:41] [Kommentare: 0]

