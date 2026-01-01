|17.Feb.2026
| Soundkarte: Aktualisierte Treiber für AmiGUS
Christoph Fassbach hat seine AHI- und MHI-Treiber für die Soundkarte AmiGUS aktualisiert und einige Fehler beseitigt:
Fassbach schreibt: "Außerdem möchten wir uns explizit bedanken bei allen, die Fehler gemeldet und beim Testen geholfen haben. Gerade die Aufnahmetests waren 8 Samplingraten mal 20 Modi mal 2 Programme die mehrfach abgefahren wurden, zusammen also knapp 1000 Testfälle - ohne dich wäre es nicht gegangen, Ingo - Danke!" (cg)
- AHI-Wiedergabe: Erlaubt nun, mehr Kanäle einzustellen,
- AHI-Aufnahme: Berechnung der Intervalllänge korrigiert, damit sollten die Einfrierer weg sein,
- AHI-Aufnahme: Berechnung der FIFO-Größen berichtigt, damit sollten die Abstürze behoben sein,
- MHI-Wiedergabe: Extrem seltener crash des Codec Chips behoben.
