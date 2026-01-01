amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
17.Feb.2026



 Soundkarte: Aktualisierte Treiber für AmiGUS
Christoph Fassbach hat seine AHI- und MHI-Treiber für die Soundkarte AmiGUS aktualisiert und einige Fehler beseitigt:
  • AHI-Wiedergabe: Erlaubt nun, mehr Kanäle einzustellen,
  • AHI-Aufnahme: Berechnung der Intervalllänge korrigiert, damit sollten die Einfrierer weg sein,
  • AHI-Aufnahme: Berechnung der FIFO-Größen berichtigt, damit sollten die Abstürze behoben sein,
  • MHI-Wiedergabe: Extrem seltener crash des Codec Chips behoben.
Fassbach schreibt: "Außerdem möchten wir uns explizit bedanken bei allen, die Fehler gemeldet und beim Testen geholfen haben. Gerade die Aufnahmetests waren 8 Samplingraten mal 20 Modi mal 2 Programme die mehrfach abgefahren wurden, zusammen also knapp 1000 Testfälle - ohne dich wäre es nicht gegangen, Ingo - Danke!" (cg)

[Meldung: 17. Feb. 2026, 14:55] [Kommentare: 1 - 17. Feb. 2026, 20:58]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.