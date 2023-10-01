|19.Feb.2026
Indie Retro News (Webseite)
| Action-Adventure: Weitere Vorschauvideos von "The Gate"
"The Gate" ist ein mit AMOS entwickeltes Action-Adventure, dass sich als Kreuzung aus Impossible Mission und Project Firestart versteht. Fabio 'Allanon' Falcucci hatte sein Projekt im Oktober 2023 erstmals vorgestellt, seit der Veröffentlichung der ersten Demoversion im September hat der Autor in acht Videos immer wieder den Fortschritt der Entwicklung dokumentiert.
(cg)
[Meldung: 19. Feb. 2026, 23:45] [Kommentare: 0]
