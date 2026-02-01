|19.Feb.2026
| Veranstaltung: Commodore & Amiga Encounter 2026 - 14. März, Malaga (Spanien)
Am 14. März findet in Malaga (Spanien) der "Commodore & Amiga Encounter 2026" statt. Als Gäste werden David Pleasance (ex-Commodore UK) und der ehemalige Geschäftsführer von Commodore Spanien, Andreu Ibañez erwartet. Eine kurze englische Ankündigung mit Programmplan ist beim English Amiga Board zu finden, ausführlichere spanische Ausführungen gibt es u.a. auf amigatronics.com oder polodigital.eu. (cg)
[Meldung: 19. Feb. 2026, 23:53] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]