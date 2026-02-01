|ENGLISH VERSION
|20.Feb.2026
| Sound-Tool: FxBox 1.19
Der in AMOS verfasste Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor FxBox liegt nun in der Version 1.19 vor, die zahlreichen Neuerungen können den Versionshinweisen entnommen werden. (dr)
[Meldung: 20. Feb. 2026, 20:47] [Kommentare: 0]
