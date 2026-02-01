|ENGLISH VERSION
|21.Feb.2026
EntwicklerX (ANF)
| Mini-Spiel für Zwischendurch: Dodge These Balls 1.3
Pressemitteilung: Das erste EntwicklerX-Spiel für Amiga-Rechner hat ein Update erhalten: Das Spiel kann jetzt auch mit den Richtungstasten und Return für Eingabebestätigungen gesteuert werden. Auch die Eingabe des Spielernamens in der Highscore-Liste ist jetzt über die Tastatur möglich, das ging vorher nur per Joystick. Das Update ist kostenlos im Aminet verfügbar.
Vielen Dank fürs Spielen! Danke auch für eure Unterstützung über Patreon und den Kauf unserer anderen Spiele. (cg)
[Meldung: 21. Feb. 2026, 23:06] [Kommentare: 0]
