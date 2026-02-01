|ENGLISH VERSION
|
||
||
||
||
||
||
|21.Feb.2026
| Sci-Fi Dungeon Crawler: Cyber Blast-X (AGA)
"Cyber Blast-X" (Video) ist ein Dungeon Crawler im Stil von Black Dawn. Benötigt wird mindestens ein A1200 mit 8 MB RAM, der Titel kann kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende heruntergeladen werden. (cg)
[Meldung: 21. Feb. 2026, 23:23]
|
