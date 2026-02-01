|ENGLISH VERSION
|22.Feb.2026
Amiga Future (Webseite)
| Workbench-Ersatz für Kickstart 1.3: Old Blue Workbench 1.1.3
Mats Eirik Hansens Workbench-Ersatz "Old Blue Workbench" bietet unter Kickstart 1.3 u.a. verbesserte Menüs ähnlich der Workbench 2.0. Auch gibt es "Browser-Fenster" mit dem Dateipfad sowie Docks und Standard-Icons. Die Version 1.1.3 bereinigt drei Fehler (das Fixieren von Piktogrammpositionen, das Starten mancher Proramme über die Befehlszeile und das Zurücksetzen von Einstellungen betreffend) und ergänzt die Möglichkeit, die Standard-Stapelspeichergröße über das allgemeine Einstellungsfenster festzulegen und damit die Vorgaben bei den Docks, Menüeinträgen und Tastaturkürzeln zu überschreiben.
Download: OBWorkbench.lha (356 KB) (snx)
[Meldung: 22. Feb. 2026, 06:53] [Kommentare: 0]
