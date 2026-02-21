|ENGLISH VERSION
|
|22.Feb.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 21.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.02.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
auraFly_1.2.0.lha Audio/Misc Helps focus better and ... SDK-Explorer_1.3.lha Development/Tools A tool to explore the M... AmiArcadia_36.02.lha Emulation A Signetics-based machi... Runaway_1.34.lha Games/Misc LCD game conversion FireAttack_1.15.lha Games/Misc LCD game conversion ClassiCube_1.3.8.lha Games/Misc Custom Minecraft Classi... DonkeyKong_1.84.lha Games/Misc LCD game conversion SHMUP_1.1.lha Games/Shoot2D 3D Shoot'em up ins... Raptor_0.8.1.lha Games/Shoot2D Reversed-engineered sou... OpenTTD_15.2.lha Games/Strategy A clone of Transport Ty... 1oom_1.11.8.lha Games/Strategy 1oom is a Master of Ori... Stylos_0.7.lha Office/WordProcessor Stylos Demo - Word Proc... ramspeed-2.6.0.lha System/Benchmark A cache and memory benc...(snx)
[Meldung: 22. Feb. 2026, 06:53] [Kommentare: 0]
