22.Feb.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 21.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.02.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
auraFly_1.2.0.lha         Audio/Misc                Helps focus better and ...
SDK-Explorer_1.3.lha      Development/Tools         A tool to explore the M...
AmiArcadia_36.02.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
Runaway_1.34.lha          Games/Misc                LCD game conversion
FireAttack_1.15.lha       Games/Misc                LCD game conversion
ClassiCube_1.3.8.lha      Games/Misc                Custom Minecraft Classi...
DonkeyKong_1.84.lha       Games/Misc                LCD game conversion
SHMUP_1.1.lha             Games/Shoot2D             3D Shoot'em up ins...
Raptor_0.8.1.lha          Games/Shoot2D             Reversed-engineered sou...
OpenTTD_15.2.lha          Games/Strategy            A clone of Transport Ty...
1oom_1.11.8.lha           Games/Strategy            1oom is a Master of Ori...
Stylos_0.7.lha            Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
ramspeed-2.6.0.lha        System/Benchmark          A cache and memory benc...
[Meldung: 22. Feb. 2026, 06:53] [Kommentare: 0]
