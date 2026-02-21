amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

22.Feb.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 21.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.02.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
aurafly_1.2.0_aros.lha       aud/mis 18Mb  Helps focus better and feel more...
donkeykong_net_arosx86.lha   gam/boa 3Mb   LCD game conversion
runaway_net_arosx86.lha      gam/boa 3Mb   LCD game conversion
fireattack_net_arosx86.lha   gam/mis 3Mb   LCD game conversion
filesysbox.i386-aros.lha     lib/mis 56kb  A FUSE compatible file system layer
filesysbox.x86_64-aros-v1... lib/mis 63kb  A FUSE compatible file system layer
smb2fs.x86_64-aros-v11.lha   net/sam 133kb SMB2 file system client
asum.i386-aros.lha           uti/fil 61kb  Very fast MD5 checksum tool
(snx)

[Meldung: 22. Feb. 2026, 06:53] [Kommentare: 0]
.
.