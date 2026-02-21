|22.Feb.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 21.02.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 21.02.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
aurafly_1.2.0_aros.lha aud/mis 18Mb Helps focus better and feel more...
donkeykong_net_arosx86.lha gam/boa 3Mb LCD game conversion
runaway_net_arosx86.lha gam/boa 3Mb LCD game conversion
fireattack_net_arosx86.lha gam/mis 3Mb LCD game conversion
filesysbox.i386-aros.lha lib/mis 56kb A FUSE compatible file system layer
filesysbox.x86_64-aros-v1... lib/mis 63kb A FUSE compatible file system layer
smb2fs.x86_64-aros-v11.lha net/sam 133kb SMB2 file system client
asum.i386-aros.lha uti/fil 61kb Very fast MD5 checksum tool
