22.Feb.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)


 Hollywood: Deutsches Handbuch für Pangomonium 2.1 und Hollywood APK Compiler 5.1
Andreas Falkenhahn schreibt: "Helmut Haake und Dominic Widmer waren mal wieder fleißig und haben das Handbuch des Pangomonium-Plugins für Hollywood ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich dabei um fast 400 PDF-Seiten! Vielen Dank an die beiden für die unermüdliche Übersetzungsarbeit. Download und Onlinebrowsing wie immer über das Hollywood-Portal.

Außerdem wurde heute noch die Version 5.1 des Hollywood-APK-Compilers veröffentlicht, welche einen wichtigen Bugfix enthält." (snx)

