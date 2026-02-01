|ENGLISH VERSION
|22.Feb.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: Deutsches Handbuch für Pangomonium 2.1 und Hollywood APK Compiler 5.1
Andreas Falkenhahn schreibt: "Helmut Haake und Dominic Widmer waren mal wieder fleißig und haben das Handbuch des Pangomonium-Plugins für Hollywood ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich dabei um fast 400 PDF-Seiten! Vielen Dank an die beiden für die unermüdliche Übersetzungsarbeit. Download und Onlinebrowsing wie immer über das Hollywood-Portal.
Außerdem wurde heute noch die Version 5.1 des Hollywood-APK-Compilers veröffentlicht, welche einen wichtigen Bugfix enthält." (snx)
[Meldung: 22. Feb. 2026, 13:42] [Kommentare: 0]
