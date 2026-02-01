|ENGLISH VERSION
|
|23.Feb.2026
| Zwischenstand zum Warp3D-Treiber für die PiStorm32 (PI4/CM4)
In einem Update vom getrigen Tage beschreibt Steffen Häuser den aktuellen Projekt-Zwischenstand zur Erstellung einer Warp3D.library für PiStorm-Systeme, die mit Pi4 und Pi CM4 ausgestattet sind (amiga-news.de berichtete).
So sei die Arbeit des Entwicklers Dennis Boon an diesem Projekt nicht einfach, da es im Gegensatz zur Pi3-GPU keine offizielle Dokumentation für die Pi4-GPU gäbe. Nichtsdetotrotz hofft Boon in einigen Wochen ein erstes funktionierendes "primitives Beispiel" vorlegen zu können, das aber noch keine vollständige Bibliothek oder ähnliches darstellen wird. Anschließend würden viele Bibliotheksfunktionen implementiert werden.
Die größten Probleme (die oft durch viel Experimentieren gelöst wurden):
