|24.Feb.2026
| Amiga-ISO-Dateien unter Windows erstellen: ISOCD-Win 1.3.6.0
ISOCD-Win ist ein C#/.NET-Windows-Ersatz für die native Amiga-ISOCD-Einbindung. Es erstellt aus Windows heraus bootfähige ISO-Image-Dateien, die mit dem Amiga CD32 und CDTV kompatibel sind (amiga-news.de berichtete).
Seit der letzten Berichterstattung wurde das Programm weiter aktualisiert. In der aktuellen Version 1.3.6.0 wurde insbesondere die Funktion zur Überprüfung von ISO-Images für WinUAE fertiggestellt. Zudem wurde ein Fehler in der Beschreibung eines Buttons korrigiert. (nba)
[Meldung: 24. Feb. 2026, 00:12] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]