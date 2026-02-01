|24.Feb.2026
| Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.40
TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Firefox, Opera, Edge und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey und Wayfarer). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus oder über diesen Link kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.
Die Version 0.40 enthält folgende Neuerungen:
- Tribute to AmiBench:
- neues Preset "AmiBench"
- «Preferences»-Voreinsteller:
- neue Muster "AmiBench Backdrop a" bis "... l" (für die WB) und «AmiBench Pattern» (für die Fenster)
- neue OS-Version
- neues Piktogramm-Set
- neues Fenster-Layouts
- neuer Mauszeiger
- neue Option «Keine ziehbaren Bildschirme» (aktiviert im "AmiBench"-Preset)
- MagicMenuPrefs: neuer Eintrag "AmiBench" unter "Aussehen"
- "Workbench"-Voreinsteller: neue Einstellung "Titelleiste" mit folgenden Optionen:
- Sichtbar: Titelleiste wird immer angezeigt (Standardwert für alle «AmigaOS»-Presets)
- Verborgen: Titelleiste ist immer verborgen
- Automatisch: Mauspfeil lässt Titelleiste erscheinen (Standardwert für das "AmiBench"-Preset)
- Simulation AmiBench-spezifischer Details:
- Boot-Animation
- Beim Start wird automatisch ein zufälliger AmiBench-Hintergrund ausgewählt.
- angepasste Piktogramm-Positionen beim Start
- angepasste Menüstruktur
- Dateisystem-Fenster lassen sich iconifizieren (und nur diese).
- Piktogramme werden nach Drag'n'Drop deselektiert.
- Angepasste Tastatursteuerung:
- Texteingabe selektiert alle Piktogramme, die als Treffer in Frage kommen (ohne Icon-Blinken)
- Shift-Click selektiert oder deselektiert (analog Ctrl-Click bei AmigaOS)
- Return-Taste started das selektierte Piktogramm (ohne Berücksichtigung einer Mehrfach-Selektion)
- Deaktivierte Funktionalität bei:
- Ctrl-Click (in AmigaOS: selektiert oder deselektiert)
- Alt-Click (in AmigaOS: deselektiert)
- Click auf Schliess-Gadget bei gehaltener RAmiga (bzw. in TAWS: RAlt)-Taste (in AmigaOS: alle Dateisystem-Fenster schliessen)
- Icon-Dragging bei gehaltener RAmiga (bzw. RAlt)-Taste (in AmigaOS: X- oder Y-Position blocken)
- Angepasstes Layout der folgenden Formularelemente:
CheckBox
- Cycle (Button ist rechts, Texte sind zentriert)
- ListBox
- horizontaler Scrollbalken
- Requester werden auf dem Bildschirm zentriert und ihr Fenstertitel ist "AmiBench Request".
- Shell: Fenstertitel ist "AmiBench-Shell".
- angepasstes layout für "AROS Early Startup Control"
- AROS-Kickstart-Animation
- angepasste Boot-Shell
- Reboot-Menü
- Power-Down-Animation (mit SFX)
- AmiBrowser statt IBrowse:
- abgelegt unter "System:Utilities"
- Splash-Screen
- angepasstes Layout
- angepasste Fenster-Standardgrösse
- Fenster-Position abhängig der aktuellen Mauszeiger-Position
- "Quit" ohne Rückfrage, dafür leicht verzögert
- Unterstützung der folgenden Spezial-Adressen:
- about:
- chrome:
- chrome://version/
- chrome://license/
- Die RAM-Grösse wird nun passend der gewählten OS-Version gesetzt:
- OS 1.0: 512 KB Chip, 0 KB Fast
- OS 1.x: 512 KB Chip, 512 KB Fast
- OS 2.x: 1 MB Chip, 2 MB Fast
- OS 3.x: 2 MB Chip, 16 MB Fast
- OS 4.x: 256 MB Video, 2 GB
- AmiBench: 2 MB Chip, 1 GB Fast
- OS 3.2:
- Anpassung der Datei «RAM:syslog» an OS 3.2.3 (nur vorhanden, falls in "Amiga Early Startup Control" die Option "Enable System Log" aktiviert wurde)
- Die Position der Voreinsteller-Fenster wird gemäss der Mauszeiger-Position gesetzt.
- Angepasstes Layout der folgenden Formularelemente:
- ListBox
- horizontaler Scrollbalken
- OS 4.1: Version angepasst für "Final Edition Update 3" unter:
- Workbench / Version, Copyright ...
- Kickstart-Grafik
- Boot-Shell
- MultiView / Über ...
- Genereller Speed-Boost für OS 4.x (tiefere «setTimeout»-Werte beim Auflisten von Icons, WB rücksetzen, etc.):
- OS 4.0: 1.5-mal so schnell
- OS 4.1: doppelt so schnell
- HippoPlayer: Unterstützung ergänzt für das Umfärben der horizontalen und vertikalen Scrollbalken gemäss "Palette"-Voreinsteller.
- Menü: vertikale Ausrichtung von Options-Häkchen und -Radios zum Text optimiert.
- Bugfixes:
- Menü-Hintergrund: Es konnte vorkommen, dass das Deaktiviert-Muster beim Start nicht korrekt anhand des gewählten Hintergrunds eingefärbt wurde.
- MagicMenu: Die Option «Gesperrte Menüpunkte markieren» wurde auf oberster Menüebene nicht angewendet.
- MagicMenuPrefs: In bestimmten Fällen stimmte das Aussehen des Separators in der Vorschau nicht.
- Piktogramm / Auslagern: Korrektur betr. dem Ermitteln der freien Position auf der Workbench, insbesondere wenn der Screen horizontal verschoben wurde (was nur mit OS 4.x möglich ist).
- Amiga Early Startup Control / Boot Options: Korrektur der Device-Namen und dem damit verbundenen Deaktivieren der Laufwerke «Test Suite» und "Work".
- MultiView / Über: Korrektur des Datumsformats
- Palette: Korrektur eines JavaScript-Fehlers beim Wechsel zum FSH-Farbmodell (Bug seit v.0.39).
- alle Voreinsteller-Fenster: Die Fenster-Positionen werden bei erneutem Starten neu ermittelt.
- Formularelement "Horizontaler Scrollbalken": Korrektur der Selektions-Farbe
- Korrekturen einiger Pointer-Farben für:
- Afa One
- AmiKit X
- OS 1.3
- OS 3.2 Sizer
