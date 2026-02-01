amiga-news ENGLISH VERSION
25.Feb.2026



 Blog-Artikel zum Erstellen einer Verzeichnisbombe (englisch)
In seinem jüngsten, englischsprachigen Blogeintrag beschreibt Alexander Grupe, wie man Unterverzeichnisse am Amiga so erstellt, dass deren Auflisten mit dem Dir-Befehl den Rechner zum Absturz bringt. (snx)

[Meldung: 25. Feb. 2026, 09:18]
